Bruce Willis: Už nikdy nechci být akčním hrdinou

"Bavilo mne natáčet ty nejvypjatější scény a vždycky jsem žasl nad prací pyrotechniků a kaskadérů. Ale nikdy bych nechtěl, aby se mi filmové záběry přehrávaly živě přímo v reálu," řekl idol tisíců žen po celém světě doslova. "Jsem rád, že jsem se vypracoval do situace, kdy si mohu filmy vybírat. Proto pevně věřím, že mezi nabídkami najdu i serióznější snímky, než jsou pouze rvačky, střílečky a zabíjení," dodal Willis.



Podle jeho vlastních slov se k němu přídomek akční hrdina rozhodně nehodí a nepatří mu. "Myslím si, že by bylo nevhodné, abych v současné době spolupracoval na jakémkoliv novém hollywoodském projektu. Soucítím totiž s těmi stovkami lidí, kteří zemřeli 11. září při hrozivých leteckých atentátech na Spojené státy, a především s jejich příbuznými. Zábavní průmysl by si měl dát chvíli pauzu," tvrdí herec.



Podle Willise je nemožné přehlédnout, co se v září přihodilo. "Co se každodenně natáčí v Hollywoodu, není na rozdíl od zářijové tragédie skutečné. Je to jenom zábava, pouhá zábava. Rád bych poslal do světa zprávu, že v budoucnosti zkusím lidi bavit. V této těžké době to potřebují. Jsem opravdu pyšný na to, že jsem více či méně dobrý a úspěšný komik, který snad umí rozesmát i smutné diváky," dodal dnes již bývalý hrdina akčních filmů.

V americkém filmu Smrtonosná past z roku 1988 zachraňoval mrakodrap herec Bruce Willis.