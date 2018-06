Bruce Willis si vystřelil z Lady Gaga, na talk show přišel v paruce z masa

Bruce Willis v show Davida Lettermana připomněl vystoupení Lady Gaga na předávání hudebních cen MTV, kam přišla oblečená do masových šatů i s kusem flákoty na hlavě.

To plešatému Willisovi připadalo jako dobrý nápad. "Vše je přírodní, je to masový příčesek. Inspirovala mě...jak se jmenuje ta bláznivá lady? Lady Gaga! Jsem její velký fanoušek," řekl Bruce Willis. "Je to 100% hovězí, pravá svíčková," dodal.

Dokonce pak nabídl moderátorovi, aby kousek z jeho nového účesu ochutnal a svou hlavu popepřil a posolil.

Letterman ochotně vzal vidličku a kousek mletého masa skutečně vložil do úst. Polknout se ho ale přeci jen neodvážil.

Bruce Willis je pravidelným hostem jeho talk show a obvykle si na moderátora připraví nějaký vtípek. Většinou paroduje události, které v tu dobu hýbou Amerikou nebo si dělá legraci sám ze sebe, hlavně z nedostatku vlasů.

Vlasy mu začaly padat už ve třiceti letech a dávno se s tím smířil. Tvrdí, že mu Bůh tímto způsobem naznačuje, že je jen člověk a ubezpečuje své fanynky, že má jiné přednosti než bujnou hřívu.