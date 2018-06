Bruce Willis se zastal boháčů

Bruce Willis

Zastal se jich například filmový hrdina Bruce Willis. Není se čemu divit, když se jeho roční příjmy pohybují také v řádech stovek milionů dolarů. V roce 1999 mu k tomu navíc rovných sto milionů vynesl pouze jeden film, Šestý smysl."Hájím pouze ryze demokratické právo, aby měl každý možnost být oceněn podle svých výsledků. Když někdo vede obří firmu, pak je vcelku logické, že za to má astronomické příjmy. Kdyby to dělal špatně, dlouho by přece ředitelské křeslo neustál, což je taky jedno ze základní práv demokracie a tržní ekonomiky," vysvětluje svůj postoj sedmačtyřicetiletý hrdina filmu Hartova válka.Podobný názor zastává také například třicetiletá Cameron Diazová, která se zřejmě již brzy stane nejlépe placenou a nejbohatší herečkou v historii. Za druhé pokračování akční komedie Charlieho andílci jí totiž kromě dvacetimilionového honoráře připadne také podíl na ziscích, který se může vyšplhat až ke stu milionů dolarů.Nejlépe placený americký manažer, jednapadesátiletý Lawrence Ellison, který sedí v čele softwarové firmy Oracle, si za loňský rok přišel celkem na 706 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 22 miliard korun. Daleko za ním skončil v žebříčku nejlépe placených amerických manažerů na druhém místě sedmatřicetiletý Michael Dell ze společnosti Dell Computer, kterému se však ještě podařilo překročit dvousetmilionovou hranici příjmů.