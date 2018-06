Bruce Willis se přestěhuje do Milovic

"Bruce Willis dostal všechny peníze a tak musíme spát tady! Znáte to, spacák a plechovka fazolí - ale nám to nevadí, my jsme obyčejní lidé!" svěřili se, zatímco se krčili okolo ohně před zajateckými ubikacemi. "To byl jen fór!," rozesmáli se vzápětí, když nasedali do auta směřujícího do Prahy.