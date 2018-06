Bruce Willis: Planetu nedám

"Nedopustím, aby si mé holčičky jednou řekly, s kým to ten jejich otec spolupracoval. Chci pro ně jen to nejlepší, a zdraví život mezi to určitě patří. Byl jsem zmatený, když jsem se dozvěděl o některých krocích firmy, kterou jsem doposud propagoval," konstatoval hlavní hrdina filmu Hartova válka.



Potrhlá hvězda seriálu Měsíční svit si nedokáže představit, že by se jeho dcery jednou nemohly napít z pramenů, které se nacházejí na jeho ranči, nebo by zde nemohly vyrazit na lesní ovoce nebo na houby.



"Děsí mě představa, jak budou lidé na Zemi žít za padesát let, když už nyní se tu téměř nedá dýchat," dodal herec.



Bruce se objevoval v televizních reklamách, na plakátech a letácích společnosti ENEOS do března letošního roku. "Pak už to byla spolupráce založená spíše na účasti na firemních akcích. Od listopadu už je ale konec nadobro," řekl sedmačtyřicetiletý Willis.









