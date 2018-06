Bruce Willis dováděl s nahými ženami

Ty, které se vysvléci odmítly, musely z domu okamžitě vypadnout.



Všechno to mělo být darem pro Willise, jemuž po pravdě řečeno zástupy polonahých dívek byly velmi po chuti.



Ačkoli puritánský herec sám mentoruje své okolí a patnáctileté dceři chce navléknout pás cudnosti, dováděl do osmi ráno s nahatými dívkami v bazénu.



Toho, že se osmačtyřicetiletý Willis, který vychovává tři děti, snaží chytit druhou mízu, a proto se chová v posledních dnech spíše jako teenager, si média všimla již před několika týdny. Jeho posledním úletem v bazénu se vše jen potvrdilo.



Hrdina filmu Hartova válka, který se natáčel i v Česku, skočil do vody, začal křepčit, pištět a obírat a "osahávat" jednu dívku po druhé. Některé dámy se jeho vůli podvolovaly, jiné se chovaly zdrženlivěji. K orgiím se připojil i třiatřicetiletý Diddy a do rozednění dováděli ve vodách luxusního bazénu jako dva výrostci, jimž rodiče půjčili dům na víkend.



"Od tří do osmi jsme byli v bazénu a různě dováděli. Bruce pro nás vymýšlel šílené úkoly a některé holky je ochotně plnily. Pak se taky tančilo. V osm začal Diddy servírovat snídani a tím to skončilo," vyprávěla novinářům jedna z dívek z bazénu.

