Bruce Willis by nechápal

10:54 , aktualizováno 10:54

Bruce Willis, avizovaná americká hvězda, nakonec na předávání cen filmové a televizní akademie do pražské Lucerny nedorazil. Možná naštěstí, neboť kdo nezná Švejka, ten by sobotní "slavnostní" večer v pražské Lucerně, jenž je obdobou amerických Oscarů, totálně nepochopil. Legrační moderátoři nutili ministra kultury Pavla Dostála, aby osobně předal režisérce Věře Chytilové za celoživotní přínos filmu skutečného živého lva. Pak z pódia vyhnali "turistu", o němž se mylně domnívali, že to je herec Steve Buscemi, vtipkovali s první dámou země, a pak zničili houslistovi Jaroslavu Svěcenému drahé housle... Český divák se však docela bavil. Informace o vítězích najdete ZDE. Snímky z rautu po předávání Českých lvů jsou ve fotogalerii.