Bruce Willis bude vydávat desky

Hercova nově založená společnost nese název Uptop Music Corp a měla by podporovat především nezávislou hudební produkci.

"Není to žádný záchvěv stařecké nostalgie, jak si mnozí určitě myslí. Jen jsem si na popud jednoho se svých nejlepších kamarádů uvědomil, jak nám bylo, když jsme rozjížděli naši kapelu The Accelerators. Byly to těžké začátky a ty já se nyní budu prostřednictvím svého vydavatelství Uptop Music současným nadaným hudebníkům snažit ulehčit," nechal se slyšet filmový hrdina, který v osmdesátých letech minulého století prorazil na hudební nebe s úspěšným albem The Return Of Bruno.

Willis se podle svých vlastních slov rozhodl jednoznačně podpořit především ty druhy hudby, které rozhlasové stanice a velké hudební společnosti přehlížejí. "Umělci, kteří nejsou tím pravým trhákem pro tvrdý showbyznys, to dnes mají velmi těžké. Častokrát se nadaným zpěvákům a kapelám nepodaří za celý život vydat ani jedno album, aby se ukázalo, zda si najdou své fanoušky. To je podle mne hodně nespravedlivé. Spousta kvalitní hudby tak zůstane jen někde v garážích či na místních akcích pro pár desítek lidí," míní herec.

První album, které vzejde z Willisovy hudební stáje, bude patřit synovi populárního amerického zpěváka Aarona Nevilleho Ivanovi. "Znám Ivanovu rodinu již velmi dlouho a mám ji rád," prozradil Bruce. Jak sám přiznal, hodlá svému prvnímu interpretovi v začátcích opravdu pomoci, a proto přizval k realizaci alba i hvězdy jako Bobbyho Womacka či Bonnie Raittovou. Deska by měla vyjít zhruba během měsíce.