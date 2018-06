Bruce Willis bude natáčet v Čechách

Bruce Willis se narodil v Německu. Není v tom žádná záhada. Jeho otec byl pilot letectva a umístěnka na jedné ze základen NATO mu vynesla manželku, kterou si i s malou budoucí hvězdou odvezl do rodného New Jersey. Tam se poté živil stejně jako před vojnou - svářením.školy ho vyloučili tři měsíce před maturitou po hromadné rvačce, která byla označena dokonce za rasový incident - odneslo to tehdy rovným dílem pětadvacet bílých a pětadvacet černých studentů. Sám W illis tvrdí, že o barvu pleti nešlo vůbec: "Prostě se potkalo dost kluků, kteří měli chuť se porvat." Navíc ho ve stejné době zadržela policie se dvěma cigaretami marihuany. Jednu měl za levým, druhou za pravým uchem. V roce 1977 už měl neustálých změn zaměstnání dost a rozhodl se přesedlat k hercům. Začal chodit do školy a první role získal v divadlech na off-Broadway. Opravdový zlom přišel s televizním seriálem Moonlighting (česky Měsíční svit, Nova, nyní běží na polské televizi RTI, kterou je možno přijímat na kabelu). Původní Moonlighting vysílala televize ABC v letech 1985-1989. Jeho bohémský detektiv David Addison se stal miláčkem diváků a W illis za něj získal v roce 1987 prestižní cenu Emmy. Ještě před tím však oživil také reklamy na rifle a v mnoha vedlejších rolích i několik filmů a seriálů, například si zastřílel ve slavném Miami Vice. O tehdejší době mluví s odstupem jako o časech nevázanosti, kdy dělal spoustu nesmyslů a šel z mejdanu do mejdanu. Ti, kdo byli na oněch mejdanech, pak dodávají, že byl nesnesitelný, arogantní a popudlivý. Opravdu hvězdnou filmovou kariéru W illisovi odstartoval až film Smrtonosná past v roce 1988 a následná série pokračování. Ironií osudu mu let do hvězdných výšin umožnila partnerka v seriálu Cybill Shepherdová, která otěhotněla. Právě s ní vedl neustálé spory - co na obrazovce bylo součástí scénáře, mimo ni však patřilo k obveselení štábu. Během hereččiny vynucené mateřské pauzy natočil právě Smrtonosnou past. Za první díl dostal v té době astronomický honorář pět milionů dolarů (nyní je ovšem sazba největších hvězd, jako je právě W illis, již dokonce kolem dvanácti, patnácti až dvaceti milionů za film). Od té doby má W illis na kontě řadu filmů přijatých nadšeně (Poslední skaut, Dvanáct opic, Pulp Fiction, Pátý element) a přinejmenším stejně dlouhý výčet sopačným ohlasem (Hudson Hawk, Smrt ji sluší, Barva noci či Armageddon). Se Sylvesterem Stallonem či Arnoldem Schwarzeneggerem ho dlouho pojila nejen profese, ale také partnerství ve firmě Planet Hollywood (jedna z provozoven zdobila dlouho také roh ulice Na Příkopech naproti Dětskému domu). Už nezdobí - síť občerstvoven zkrachovala.Projekt Hartova válka, v němž hlavní roli přijal Bruce Willis a režii má Gregory Hoblit, se kromě jiného natáčí v Milovicích u Prahy. Angažováno je kromě armády techniků také na pět tisíc komparsistů. Sám Willis se do natáčení zapojí nejpozději v polovině března, přicestovat však má během prvních dnů měsíce. Vedle Milovic se bude točit také na řadě lokalit v okolí Prahy a na Barrandově. O samotném filmu se toho zatím moc neví - kromě toho, co je jasné z postavených kulis. Jde o válečný příběh ze zajateckého tábora. A skoro jisté je, že Willis bude šéfem těch "hodných".