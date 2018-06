Bruce Willis bude ještě před šedesátkou popáté otcem

Možná se osmapadesátiletý Willis konečně dočká syna. S druhou manželkou, která je o 23 let mladší, má dvacetiměsíční dceru Mabel Ray.

Herec má ještě tři dospělé dcery s první manželkou Demi Moore. Prvorozené Rumer je pětadvacet, druhorozené Scout dvaadvacet a třetí z dcer Tallulah devatenáct.

"Staly se z nich úžasné ženy a mají skvělé morální zásady, úžasnou etiku a jsou velmi milé, slušné a inteligentní, nemohl bych z nich mít větší radost," pochvaloval si Willis své potomky v interview pro Daily Mirror.



Letos v únoru se herec chlubil, že nejmladší dceru umí přebalit v rekordním čase.

"Mám rekord v rychlostním přebalování, zvládl jsem to do sedmi vteřin. Teď se zaměřuji na to, jak můžu tu malou každý den rozesmát. A zapojuji do toho všechny své části. Čím jsem větší kašpar, tím líp. To je jediné, po čem teď toužím. Herectví je pro mě tak nedůležité vedle času tráveného s mými dětmi," řekl herec v interview pro deník USA Today.