Bruce Springsteena nacpala jeptiška do koše

Zpěvák Bruce Springsteen chodil v dětství do katolické školy v New York City a pedagogové ho právě v lásce neměli. Ve třetí třídě se na něj dokonce řádová sestra, která ho učila, naštvala tak, že nezbedného chlapce v záchvatu vzteku nacpala do koše na odpadky. Prý to je místo, kam patří.