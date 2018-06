Bruce Springsteen se po patnácti letech rozešel s manželkou

Springsteen se s novou přítelkyní seznámil během organizování charitativní akce.

„Bruce a Patti se rozešli, ale oba to drží v tajnosti,“ cituje The New York Post zdroj ze zpěvákova okolí.

„Vztah mezi Brucem a Patti je natolik napjatý, že se přestěhoval do domu pro hosty na své farmě,“ dodal list.

Spekulace o manželské krizi páru se v médiích objevily poté, co Bruce několikrát zavítal na oficiální akce ve společnosti neznámé plavovlásky.

Se svojí druhou manželkou Patti má zpěvák tři děti. Svým sňatkem v roce 1991 mnoho svých fanoušku překvapil, protože po rozvodu s první ženou Julianne Philipsovou v roce 1989 prohlašoval, že už si nikdy před oltář nestoupne.