Bruce přijede za Evou do Prahy

14:32 , aktualizováno 14:32

Bruce Willis přijede za svou láskou do Prahy. "Nic z toho, co se psalo, není pravda," řekla pro iDNES jedenadvacetiletá hnědovláska Eva Jasanovská, bývalá modelka a expartnerka zpěváka Jana Kalouska, která má být onou srdeční záležitostí, za níž se do Prahy hollywoodská hvězda údajně chystá. "Nezlobte se, to je moje soukromá věc," nesnažila se domněnky vyvrátit. Opravdu chce Willis koupit barokní palác v centru Prahy?