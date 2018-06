Bruce koupil ostrov za sedm milionů dolarů

12:48 , aktualizováno 12:48

Hollywoodský akční hrdina Bruce Willis se plácl přes kapsu. Vyrazil do rajského světa Karibiku a pořídil si tu vlastní soukromý ostrůvek, o němž snil již několik let. "Nikdy jsem o svém snu nikomu neřekl. Celé roky jsem procházel katalogy a vybíral místo, kde by se mi nejvíce líbilo a kde bych chtěl prožít stáří. Konečně jsem našel," pochlubil se Willis.