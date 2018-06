Otčím Kardashianové promluvil o změně pohlaví: Jsem žena, ne gay

„Ve všech ohledech jsem ženou. Můj mozek je více ženský než mužský,“ uvedl Jenner v rozhovoru.

O jeho přeměně v ženu se začalo spekulovat poté, co si začal pomocí plastických chirurgů upravovat obličej. Nechal si mimo jiné zmenšit nos a odstranit ochlupení z obličeje a hrudi. Zhruba půldruhého roku se podrobuje hormonální terapii.

Ženské prvky cítil od dětství. Rád se například oblékal do matčiných a sestřiných šatů. „Nevěděl jsem, proč to dělám. Prostě mi to dělalo dobře,“ uvedl. Plné proměny se ale vždy obával a dle svých slov žil ve lži, která ho dovedla až k pokusu o sebevraždu.

Jenner byl třikrát ženatý. Naposledy s Kris Kardashianovou, čímž se stal otčímem jejich dcer v čele s nejznámější Kim, které v médiích vystupují jako „profesionální celebrity“. V rozhovoru zdůraznil, že ho nikdy nepřitahovali muži a že jeho genderová identita nemá nic společného se sexualitou.

„Nejsem gay. Co vím, tak jsem heterosexuál. Celý život jsem byl se ženami a vychovával děti,“ uvedl Jenner. V rozhovoru uvedl, že je mu líto, pokud někomu svou nejistotou ohledně pohlaví ublížil. „Omluvil jsem se všem. Omlouval jsem se celý život,“ dodal olympijský vítěz.

Nejtěžší pro něj bylo sdělit tuto skutečnost dětem. Kim Kardashianová na to přišla náhodou, když ho načapala při zkoušení ženských šatů. Láska k její matce podle Jennerových přátel zabránila atletovi, aby přeměnu postoupil dřív. Chtěl to prý udělat už v 80. letech. Změna pohlaví nakonec vedla k jejich rozvodu, stále jsou si ale blízcí.

Kris Jennerová se dlouho ke kroku svého exmanžela nevyjadřovala. Teď ale prohlásila, že je jejím hrdinou. „Nejen, že jsem ho mohla 25 let nazývat svým manželem a otcem mých dětí, ale teď ho můžu nazývat i svým hrdinou,“ napsala Jennerová na Twitter poté, co byl rozhovor odvysílán.