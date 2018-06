Bývalý olympionik Bruce Jenner podstoupí změnu pohlaví

Kompletní změnu pohlaví podstoupí Bruce Jenner ve svých čtyřiašedesáti letech. Podle bulvárního magazínu National Enquirer momentálně vybírá své budoucí ženské jméno. Ve hře je Brigitte. Zvažoval ale i varianty Brenda, Brette, Belle či Bruscilla.

"Nejdříve byl Bruce nadšený z Bruscilly, ale když to pak promýšlel, měl pocit, že se to k němu nehodí. Prý to zní jako nějaká choroba. Brigitte se mu moc líbí nejen proto, že je to krásné jméno, ale také přitom myslí na Brigitte Bardotovou, což byla sexbomba," uvedl jeden z Jennerových kamarádů.



Bruce Jenner a jeho manželka Kris (5. dubna 2009)

Bruce Jenner, který získal zlato na olympiádě v Montrealu v roce 1976, se po skončení vrcholové kariéry zaměřil na zábavný televizní průmysl. Objevil se v řadě amerických seriálů a také v několika reality show. Slavná je i jeho manželka Kris Jennerová, s níž už ovšem nežije.

Jennerová je matkou Kim Kardashianové, snoubenky rappera Kanyeho Westa. Jako její nevlastní otec vystupoval Jenner od roku 2007 v americké reality show Keeping Up with the Kardashians.