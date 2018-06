Bruce dobyl noční metropoli

Ani zaměstnanec, který měl přehled o významných hostech, nedokázal nic říci. Bruce Willis však přece jen za naprostého utajení přiletěl. Hned po příletu odjel na Barrandov. Absolvoval zvukovou zkoušku, promluvil s produkcí a odjel se ubytovat do hotelu Four Seasons.



K večeři steak

Nechtěl však odpočívat, ale vyrazil do ulic města na večeři. Pronásledován novináři zamířil se svým asi desetičlenným doprovodem do restaurace v Liliové ulici. "Dal si steak se špenátem, bez omáčky, bez brambor a červené víno," řekl obsluhující číšník. "Byli velice přátelští. Řekl bych, že on byl přece jen ten nejvyšší, ne pozičně, ale okolo něj se všechno točilo," postřehl ještě číšník. Po večeři se Willis vydal za zábavou.



V Klubu si zazpíval

Asi o půlnoci se čtyřmi plnými patry klubu Karlovy lázně roznesla zvěst o příchodu světoznámého hosta. Herce Bruce Willise tu rozhodně nikdo neočekával. "Přišel někdy okolo půlnoci, takže už si nemusel vystát frontu," říká majitel klubu Miroslav Lipšanský. V celé budově podle něj okamžitě vypukl zmatek: "Už lidé u pokladny Willise poznali a začali s tou novinkou běhat po baráku."



Herec v klubu strávil nad mixem vodky se sodou přibližně hodinu, po kterou byl naprostým středem pozornosti. Jeden člen ochranky a početný štáb k němu ovšem nepustil jediného zájemce o podpis, nepřipustili ani jeho fotografování. V přízemním sále MCM Café právě vystupovala revivalová skupina Jam&Bazaar, která oživuje například hity skupiny Abba. Když ji Willis zaslechl, stoupl si k mikrofonu a začal bezprostředně zpívat. "Muzikanti z toho byli hotoví," směje se Lipšanský.



Hercův manažer oznámil, že se Willisovi v Karlových lázních líbí, a že by si tu brzy rád zazpíval i s vlastní kapelou. O přesném termínu se zatím jedná.



V hotelu

Druhý den již před hotelem Four Seasons postával hlouček fanoušků. Lidé doufali, že hollywoodskou hvězdu uvidí na vlastní oči. "Počkám tu do večera. Doufám, že to můžu, že to tady povolí," řekl jeden z čekajících příznivců. V hotelu platí informační embargo, instruováni byli i hosté, aby se nebavili s novináři. "Všimli jsme si, že jsou tu větší bezpečnostní opatření, ale že tu bydlí Willis, jsme nevěděli," řekla za německý manželský pár ubytovaný v hotelu manželka. "Kdybych to věděla, určitě bych ho chtěla potkat a zeptat se ho, jak se mu líbí Praha. Willis se mi líbí, je to šaramantní muž," dodala žena středního věku.



Natáčení

Podle dostupných zpráv by se Willis měl již od zítřka plně věnovat natáčení, je před ním třicet natáčecích dnů. Přesnější informace o Willisově účasti při filmování neměli ani členové české části produkčního štábu, kolem Willise je tajemno i na Barrandově. "Snad přijede v pátek, přesně to nevím. Informace se každou chvíli mění," tvrdil ještě ve čtvrtek člen štábu, který se však bál zveřejnění svého jména. "Jeden člověk už musel odejít, protože mluvil s novináři," uvedl. Natáčení začalo už před třemi týdny. Exteriéry se točí v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, kde stojí čtyřicet dřevěných baráků německého zajateckého tábora.



Část filmu odehrávající se uvnitř baráků a také ve vlaku vzniká v barrandovských studiích. Bruce Willis hraje v Hartově válce plukovníka McNamaru, velitele zajatých Američanů. Není to přímo hlavní, ale jedna z hlavních rolí. Děj filmu, čerpající napětí z atmosféry zaja teckého tábora, je opřen o konflikt McNamary a mladého zajatce Harta, kterého hraje Colin Farrell.



Kromě asi patnácti představitelů hlavních rolí jsou všechny ostatní role obsazeny českými komparsisty. Ti budou představovat nejen zajaté Američany, Kanaďany, Poláky, Francouze a ostatní Spojence, ale také jejich německé věznitele.



"Na filmu se podílí asi dva a půl tisíce komparsistů, často studentů či nezaměstnaných. Většina jezdí na exteriéry do Milovic, asi šedesát mládenců se pohybuje přímo mezi americkými herci v jednom bloku," říká Josef Loučím z agentury Sedma, která zajišťuje kompars. "Já na Willise nemyslím, jsem rád, že nemusím do školy a ještě si vydělám," říká student gymnázia na Proseku Ivan Koller, jenž je jedním z šedesátky mužů, kteří se možná dostanou do těsné blízkosti americké superstar.