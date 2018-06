Zpěvák skupiny Iron Maiden trpí rakovinou jazyka

Dickinson už má za sebou sedm týdnů léčby a doufá, že se brzy zcela uzdraví. Právě dokončil cyklus chemoterapií a radioterapií. Prognóza je podle něj velmi dobrá.

„Nádor byl podchycen v raném stádiu, takže prognóza je naštěstí velmi dobrá. Lékaři očekávají plné uzdravení do konce května. Pak bude ještě několik měsíců trvat, než bude Bruce plně v kondici,“ píše kapela na stránkách a žádá všechny o trpělivost a respektování Dickinsonova soukromí.

Právě v květnu plánují Iron Maiden vyrazit na evropské turné.

Bruce Dickinson se připojil k britským metalovým hvězdám na počátku 80. let. Vedle toho je například i komerčním pilotem.

Šestičlenná kapela Iron Maiden byla založena v roce 1975 a má na kontě 37 alb včetně 15 studiových. Mezi její největší hity patří Run to the Hills a The Number of the Beast.