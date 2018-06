Brožová zaujala mladého Francouze. Je ale zadaný

Nikoli, tedy alespoň zatím. Mladý muž je francouzský kadeřník Fabien Provost, syn svého slavného otce Francka Provosta, a naši herečku a zpěvačku si vybral pro letošní rok jako tvář pražské pobočky luxusního kadeřnictví nesoucí jméno jeho majitele.

"Chci dokázat, že žena může být krásná v každém věku. Kateřina je ale velmi krásná žena, navíc přirozeně krásná a velmi příjemná," uvedl sympaťák Fabien Provost. Prozradil ještě, že se mu líbí blondýnky, ale nezapomněl dodat, že je zadaný a doma má brunetku. Českou blonďatou krásku, která je podle svých slov momentálně stále bez muže svého života, tedy zřejmě milostný románek s mladým Francouzem nečeká. Poznat jeho kadeřnické umění ale prý také stálo za to.

"Samozřejmě je příjemné, když vás češe odborník, a Fabien Provost je rozhodně tím z nejpovolanějších," řekla na jeho adresu Brožová. "Udělal mi přirozený promelírovaný účes, tak to mám ráda. Jen ta patka kdyby mi tolik nepadala do očí, ale asi to patří k letošním módním trendům. No, já myslím, že brzy přijde na řadu lak na vlasy," dodala se smíchem.

Původně si myslela, že s novým účesem a v sexy červených šatech od Escady navštíví velkolepou kadeřnickou show inspirovanou francouzskými trendy v účesech a v líčení, ale nakonec na ni nedorazila. Důvodem byla nemoc její dcery. "Kačenka se nemůže zbavit nějaké virózy, pořád se jí vrací. Raději s ní zůstanu doma," rozhodla se nakonec Brožová.