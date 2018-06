Brožová zatím nemůže najít toho pravého, stále ale touží po miminku

"Já žiju od termínu divadla k termínu divadla nebo vystoupení, a když se setkáte s takzvaným civilem, člověkem, který nemá s touhle branží nic společného, tak vůbec nechápe, o čem mluvím a už vůbec nechápe, jak můžu takhle žít," vysvětluje to Brožová, která se teď soustředí hlavně na roli Fantiny.

Od premiéry v roce 2003 se Brožová téměř nezměnila. Potvrdilo se to na kostýmové zkoušce muzikálu, kde bez problémů oblékla svůj starý kostým. "Drží, nerozpadl se a má všechno, co by měl mít. Cítím se v něm dobře jako tehdy," pochvalovala si.

Kateřina Brožová na kostýmové zkoušce Kateřina Brožová v roli Fantiny

Herečky mají občas ve smlouvě, že nesmí během role ztloustnout nebo otěhotnět. Ani jedno Brožová zatím řešit nemusí. S pravým mužem by se ale klidně o další dítě pokusila. "Já jsem nic takového nepodepisovala, i když jsem se touhy po miminku pořád ještě nevzdala," přiznala Brožová.

Herečka má devítiletou dceru Kateřinu. S jejím otcem Zdeňkem Tomanem se v roce 2004 rozvedla po osmi letech soužití.

Během rozvodu jí pomáhal právě muzikál Bídníci. "Tehdy pro mě některé scény byly takovou terapií, prožívala jsem totiž dost těžce rozvod a byla jsem po vážné autonehodě, bylo to pro mne zkrátka hodně pohnuté období. V téhle roli jsem ze sebe vždycky dostávala nahromaděné emoce. Jsem totiž člověk, který si vybíjí věci až na jevišti a nerad ukazuje na veřejnosti, co v sobě nosí. A zrovna v Bídnících se to nabízí, protože snad každý kousek scén Fantiny můžu přirovnávat s tím, co se mi odehrálo v životě."