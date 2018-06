Brožová se stěhuje do Bratislavy

Osmatřicetiletá Brožová tak vystřídá Helenu Vondráčkovou, která v muzikálu několik měsíců účinkovala. Ta se však s Divadlem Nová scéna rozešla ve zlém poté, co jí z honoráře strhli daň z přidané hodnoty.

Před Brožovou je teď nelehký úkol. Musí do poloviny října zvládnou náročnou roli Dolly Leviové, přičemž bude pravidelně cestovat mezi Prahou a hlavním městem Slovenska. Na druhou stranu ale bude mít blíž ke svému novému příteli, bohatému slovenskému podnikateli Borisovi Kollárovi, se kterým se vídá již několik měsíců.

"Přijala jsem tuto nabídku s velkou radostí a smlouva je už podepsaná. Nabídka Nové scény mě velmi potěšila, neboť Dolly je to krásná role v přímo legendárním představení," prozradila Brožová.

"Trochu náročné je, že vstupuji do hotového, již nastudovaného díla a neměla jsem možnost se od začátku účastnit zkoušek. Je to ale zajímavá práce a těším se na ni. Společně jsme v divadle vypracovali zkušební plán a koncem příštího týdne začínáme se zkouškami. V druhé části října vstoupím do představení," dodala.