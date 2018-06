Brožová se odstěhovala od manžela

Kateřina Brožová dlouho hledala na internetu, obracela se na realitní kanceláře, ale nebyla moc úspěšná. „Představa by ještě odpovídala, ale podmínky nebyly výhodné. Realitky buď chtějí dlouhodobé pronájmy, nebo si berou velké provize. Pomohl mi kolega z divadla, respektive jeho kamarád, který zrovna nabízel pronájem domku se zahradou. Jela jsem se tam podívat, líbilo se mi to a domluvili jsme se,“ říká Brožová, která teď dočasně bydlí nedaleko Prahy a má to do hlavního města blíž než z bývalé adresy v Jevanech.

Přestože se Kateřině dům zamlouvá už proto, že leží v ideálním prostředí, na bezpečném místě, a navíc s ostrahou, je prostorný a zařízený, bude hledat dál. „Zatím je to jen pronájem, kterým jsem narychlo vyřešila vzniklou situaci. Jsem ale moc spokojená, že jsem ve svém, mám klid a hlavně, že se tam líbí Kačence. Až jsem byla překvapená, jak dobře tam usíná a spí.“

Brožová chce klid pro dceru

Právě o klid a spokojenost dvouapůlleté Kateřiny jde herečce Brožové nejvíc. Mrzí ji, že její dcera musela být přítomna hádkám svých rodičů, ale zároveň tvrdí, že rozhodně neprožívá žádná traumata. „Naposledy jsem se dočetla, že já a Bára Nesvadbová používáme dítě k vydírání, to že trpí a má z toho trauma. Tohle mě uráží. Kačenka je klidná, v pohodě, směje se. Já se jí snažím držet od všech problémů stranou a dělat před ní, jako že se nic neděje.“

Manžel zájem nejeví

Kateřina dokonce změnila názor na styk dítěte s otcem, který chtěla po jedné z posledních hádek úplně přerušit. „Člověk se v určitou chvíli naštve a to, co manžel řekl na adresu našeho dítěte, mě dost tížilo. Nebudu Kačenku zbavovat přítomnosti táty. Projeví-li zájem, může ji vidět. Ale příliš ho zatím nejeví,“ konstatuje Brožová a prozrazuje, že naposledy se její manžel viděl s dcerou před třemi týdny. „Kačenka měla zničehonic alergický záchvat a já s ní jela v noci z Jevan do nemocnice. Všechno naštěstí dobře dopadlo, dostala injekci, zklidnilo se to. Byla to ale hrozná zkušenost. Bohužel lékařka, které si velmi vážím, zavolala manželovi, aniž mi to řekla, a to se v takové situaci nedělá. Udělala bych to totiž samozřejmě sama. On tehdy pochopitelně projevoval o Kačenku zájem. Od té doby ji však vidět nechtěl. Navíc se odmítá jakkoli na čemkoli domlouvat, takže se musíme dohadovat u soudu.“

Noc na Karlštejně

Kateřinu Brožovou odvádí momentálně od rodinných problémů především práce. Nově zkouší představení Noc na Karlštejně, jehož premiéra je plánována na začátek června na nádvoří Nosticova paláce. „Budu hrát Elišku Pomořanskou a mám z toho obrovskou radost. Karel Svoboda mi tuhle roli nabídl už někdy před čtyřmi lety a já jsem moc ráda, že k tomu nakonec dochází. Moc se na tuhle práci těším.“