Brožová: Reality show je úpadek!

"Reality show znamenají podle mého názoru absolutní úpadek kultury a prostě hrůzu. Je ostuda, že se něco takového děje na našich televizních obrazovkách. Takové šmírování skupiny lidí už z mého hlediska zachází daleko za hranice přijatelného vkusu," svěřila se Brožová.

"Navíc je vzorek lidí v soutěži pečlivě vybírán tak, aby byl schopen se v přímém přenosu předvádět to, čeho by asi normální člověk schopen nebyl. A tak se stávají zcela nesmyslně hvězdami třeba prostitutky nebo striptéři," dodala herečka rozčileným hlasem.

Kateřina Brožová, matka tříleté dcery Kačenky, tvrdí, že reality show špatným směrem ovlivní především malé děti. Zároveň jí uniká jakýkoliv smysl podobných soutěží. Zvlášť když televize platí vysoké pokuty za porušování předpisů.



"Když má někdo chuť a potřebu, tak si může erotiku nebo porno pouštět doma v soukromí. Vysílat ale něco takového na obrazovku je nechutné. Reality show mají vysokou sledovanost, protože lidé jsou normální konzumenti a berou to, co je jim předkládáno. Je ovšem otázkou, jaký to má pak na ně vliv. A je mi už teď podle reakcí v mém okolí, že na děti bude mít reality show dopad velmi negativní," prohlásila Kateřina Brožová.