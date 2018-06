Brožová přesedlala na zajíčky?

S asi pětadvacetiletým mužem strávila v divadelní kavárně pěknou chvilku. "Hezky si povídali a docela se k sobě měli," tvrdí očití svědkové. A co na to Brožová? "Na premiéře jsem byla s několika přáteli včetně mých rodičů a František je právě synem jedněch mých dobrých známých. Docela mě těší, že se teď může říkat, že jsem na zajíčky, když se dosud říkalo, že jsem na staré chlapy," směje se Brožová.

Vážnou známost prý po rozchodu s podnikatelem Kovarčíkem nemá. Bez mužského po boku se ale rozhodně nenudí. S dcerou Kačenkou chodí na balet a těší se z toho, jak jí trikot a piškotky sluší. "Je to taková taneční průprava pro malé děti a Kačenku to moc baví. Já jsem chodila také do baletu, dokonce do přípravky Národního divadla, protože maminka byla jeho sólistkou. Všechno skončilo, když mě chytli koně," vzpomíná herečka.

Vztahy se pročistily

Sama má práce nad hlavu. Chystá se na natáčení seriálu Pojišťovna štěstí, oprašuje představení v Hudebním divadle v Karlíně a v Divadle Palace, má spoustu vystoupení, zpívá, moderuje, a navíc se doma pustila do rekonstrukce. Největší radost má ale momentálně ze vztahů se slovenskou Novou scénou.

"Byla jsem pozvaná na tiskovou konferenci, kde se mi omluvili za nepříjemnosti způsobené minulým vedením divadla ohledně představení Hallo, Dolly! Poděkovali mi znovu za spolupráci a složili mi poklonu. To je pro mě velké zadostiučinění. Dokonce mi nabídli spolupráci do budoucna. Údajně připravují Limonádového Joea, kterého já tady taky hraju, tak uvidíme, jestli mě osloví. Hlavně jsem ale šťastná, že se pročistily vztahy."