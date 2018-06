Brožová odhalila půvaby jako filmová šéfka modelingové agentury

"Martin je opravdu profesionál. Když jsem mu pózovala, nebrala jsem to jako práci, ale zábavu. Přesně věděl, co po mně chce, takže bych řekla, že to nebyla naše poslední spolupráce," říká k focení Kateřina Brožová.

Nový český thriller o korupci a politice Hranaři představí herečku jako šéfku modelingové agentury. Kvůli roli tak musela poupravit svou civilní image.

"Jsem ráda, že jsem tuto nabídku dostala, protože hrát Vilmu Hložovou, majitelku modelingové agentury, mě opravdu bavilo. Jsem také ráda, že jsem mohla díky tvůrcům filmu změnit svou image, u které bych chvilku ráda zůstala," doplnila Brožová, jejímž filmovým manželem bude kolega Saša Rašilov.

Hranaři, tedy snímek o lidech pohybujících se na hraně zákona, dal další šanci i zpěvačce Ivetě Bartošové, která k filmu nazpívala vokály. I ona má vlastní promo snímky, které ovšem vznikly v ateliéru Jakuba Ludvíka. Zpěvačka zdůrazňuje, že nebylo potřeba téměř žádné retuše.