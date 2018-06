Brožová není trabant, rozhodl soud. Manželovi Vondráčkové nařídil omluvu

"Tento rozsudek chápu jako zadostiučinění. Po tom všem, co se stalo, jsem ráda, že pan soudce odhadl míru napadení, která se nezakládala na pravdě," řekla iDNES.cz herečka. Vyhráno ale ještě nemá. Martin Michal iDNES.cz potvrdil, že počká na doručení rozsudku a poté se odvolá k Vrchnímu soudu. "Já ve svých výrocích trvám a hodlám je dokázat," dodal.



Martin Michal a Helena Vondráčková

Osudný rozhovor, který celý soudní spor nastartoval, proběhl v rozhlasovém pořadu Luboše Xavera Veselého Křížový výslech. Michal tehdy neváhal na otázku, zda je Kateřina Brožová stejná kategorie jako Vondráčková, odpovědět: "Tak to vůbec nemůžete srovnávat. To jako byste k sobě přirovnával trabant a mercedes!"

Neshody mezi Brožovou a Vondráčkovou začaly už slovenským muzikálem Hello, Dolly!, kde Helena účinkovala. Pak ale od smlouvy odstoupila a produkce prý přestala Vondráčkové vyplácet honorář.

Za Helenu poté nastoupila do muzikálu Kateřina Brožová, o jejímž zpěvu nemá Martin Michal valné mínění. Před časem prohlásil: "Já jsem ji ještě zpívat neslyšel, takže to nemohu posoudit, ale musím přiznat, že po tom ani netoužím."



Kateřina Brožová

Brožová se u soudu dožadovala i finančního odškodnění ve výši půl milionu korun, soudce ale tento návrh smetl ze stolu. "Tyto peníze jsem požadovala i kvůli ušlému zisku. Představení totiž bylo zastaveno nevhodným způsobem, na kterém se podílel i pan Michal," upřesnila Brožová, která všechny výdaje spojené se soudním sporem musí uhradit z vlastních prostředků.

