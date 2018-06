Brožová: Muž mě bije, nepopírám

* V Bídnících budete alternovat s Helenou Vondráčkovou. Věříte, že zazpíváte svůj part tak dobře jako ona?

Ale já se přece nemůžu s Helenou vůbec srovnávat! Vondráčková je pro mě modla, první zpěvačka v naší republice, zatímco já zpívám jen pár let. Na druhou stranu: Bídníci - to je především divadlo, v tom jsem zase zkušenější já.



* Pan Kovarčík, váš manažer, si stěžoval na to, že Helena Vondráčková dostane za svou rolí v Bídnících třikrát větší peníze než všichni ostatní. To váni nevadí?

Ani o tom nevím a rozhodně to není předmětem mých rozhovorů s producentem. Pokud to tak je, je to jen její věc. Má určité postavení.



* Jste kamarádky, nebo spíš konkurentky?

Určitě kamarádky! Už se známe pár let a já si jí velice vážím.



* Doufáte, že se vám po účinkování v muzikálu Bídníci otevřou konečně dveře české pop-music? Vaší poslední desce Ráda se svlíkám se to totiž moc nepovedlo.

Myslíte? Nevěřím tomu víc než faktu, že každá práce, kterou dělám, mě

někam posune.



* Proč jste vůbec v názvu desky použili tu hovorovou podobu slovesa svlékat se?

Titulní píseň má silný erotický náboj. Myslím, že většina lidí v erotických situacích nemluví spisovně. Ale zeptejte se textaře, já jsem to nevymyslela.



* S vydavatelem téhle desky se soudíte. Jak řízení vlastně dopadá?

Nevím, vzhledem k tomu, že jsem byla dlouho v nemocnici, nemohla jsem v této věci nic podnikat. Spory s vydavatelem mě každopádně mrzí. Vydání desky Ráda se svlíkám stálo mě i mé spolupracovníky moc úsilí, a teď ani nevím, jak se prodává. Za všechno může jeden dobře vymyšlený, ale špatně zvládnutý reklamní tah. Kvůli němu dalo vydavatelství desku k ledu.



* Máte na mysli telefonní linku, na níž se volajícímu ozval váš hlas odříkávající sekvenci o tom, jak se ráda svlékáte? Nebyl to prostě od začátku špatný nápad?

Ta sekvence byl text titulní písně. Mnoho lidí z branže mi říkalo, že nápad to byl vynikající. Bohužel se vydavatelům vymkl z ruky. Linka byla špatně prezentována v tisku - jako bych si vydělávala jako nějaká callgirl - a přitom šlo jen o reklamu na desku. Špatné byly i billboardy a jejich umístění .

Manžel je násilník

* V uplynulých dnech jedna z vašich kamarádek svěřila tisku zajímavý příběh: vy jste v něm hrála roli týrané ženy, manželky, kterou její muž bije. Co je na něm pravdy?

Jsem teď v těžké životní situaci a mé problémy v osobním životě, řekněme, kulminují. Měla jsem za to, že starosti už mám za sebou, ale pak jsem se ocitla při autonehodě na hranici života a smrti. A starosti byly zpět.



* To, že vás manžel bije, je tedy úplně vymyšlené?

Co k tomu říct... S tiskem jsem sice já nemluvila, ale úplně to vymyšlené není. Nebudu to ovšem nijak blíž komentovat. Je to sice možná téma zajímavé pro noviny, ale můj život je pro mě důležitější.



* Kdybyste měla odvahu něco takového přiznat veřejně, třeba by to byl impulz pro jiné ženy v obdobně těžké životní situaci, že se nemusí stydět...

Nezkoušejte to na mě! Jediné, co k tomu můžu říct, je, že to nepopírám. Ale nebudu zabíhat do žádných detailů.



* Zkusíme to jinak. Co plánujete v soukromém životě v nejbližší budoucnosti?

Budoucnost se plánovat nedá. Budu šťastná, když můj život bude v budoucnosti plný zajímavé práce a péče o mou krásnou dceru, jíž budou brzy dva roky.



* Ani slovo o vašem manželovi?

Je to tak.



Jsem trpělivý člověk

* V novém seriálu televize Nova Pojišťovna štěstí hrajete mrchu, která si jde tvrdě za svým. Jak se vám ta role líbí?

Neřekla bych, že to je mrcha. Je to prostě jen žena, která hledá své místo na slunci a zároveň touží mít fungující rodinu, Prožívá přitom stejnou manželskou krizi, jaká se stává ve velkém procentu manželství, a doba se s ní vůbec nemazlí.



* Teď mi připadá, že mluvíte spíš zase o sobě...

Já také neříkám, že ta role mi není blízká. Ale rozhodně nejsem stejná jako tahle postava.



KATEŘINA BROŽOVÁ

Herečka a zpěvačka se narodila v roce 1968. Do divadelní Mekky, jak sama označuje vinohradské divadlo, nastoupila v roce 1990. Po té hostovala v Hudebním divadle Karlín v klasických muzikálech Sny z Nového Yorku, Někdo to rád horké a Anděl s ďáblem v těle. Prosadila se také v televizi. Hrála zde například v seriálu Život na zámku, nebo ve filmu Znásilnění. V současnosti se připravuje na znovu obnovenou premiéru muzikálu Bídníci. Je vdaná, má dceru Kačenku.

* Vy totiž nejste mrcha.



Záznam on-line rozhovoru s Kateřinou Brožovou

PROBLÉMOVÉ MANŽELSTVÍ KATEŘINY BROŽOVÉ

Za ředitele firmy Agrotrade Zdeňka Tomana (42) se herečka provdala v roce 1997 po tříleté známosti. "Manželství je pro mě životní prioritou a vědomí pevného zázemí mi dává sílu zvládat zášť, které je v uměleckém světě víc než dost," říkala tehdy opakovaně. O navenek bezproblémovém manželství však Brožová na konci loňského roku v rozhovoru pro MF DNES prohlásila, že není úplně klidné. "Vždycky jsme v tom tak trochu bruslili a potýkali se s tím, jak naše dva světy sjednotit," narážela na neshody mezi zaneprázdněným podnikatelem a populární herečkou. Připustila tak, že spory popisované v médiích jsou pravdivé. Na konci srpna mluvčí středočeské police potvrdila, že Kateřina Brožová nahlásila, že ji manžel i s jejich dvouletou dcerou vyhazuje z jevanské vily. Zdeněk Toman je synem Miroslava Tomana, posledního komunistického ministra zemědělství. Potravinářské uskupení Agrotrade, které spolu vlastní, ovládá například největší český drůbežářský podnik Xaverov s třímiliardovými ročními tržbami.

Kateřina Brožová Kateřina Brožová. Kateřina Brožová. Kateřina Brožová. Kateřina Brožová. Kateřina Brožová. Kateřina Brožová Kateřina Brožová. Kateřina Brožová v redakci iDNES při on-line rozhovoru. (2. dubna 2003). Herečka Kateřina Brožová Kateřina Brožová v redakci iDNES při on-line rozhovoru. (2. dubna 2003). Kateřina Brožová v redakci iDNES při on-line rozhovoru. (2. dubna 2003). Kateřina Brožová v redakci iDNES při on-line rozhovoru. (2. dubna 2003).

Budete se tomu divit, ale nejsem. Já jsem velice trpělivý a mírný člověk. Ale ani nejsem naivní děťátko, které sebou nechá vláčet.Takhle vůbec nepřemýšlím. Být slavná je totiž někdy pěkně nepříjemné. Ne vždycky jste v kondici, abyste snášela všelijaké dotěrné otázky, pohledy nebo urážky. Přijde vám anonymní textovka, výhrůžka...Bohužel. Buď prostřednictvím SMS, nebo mi chodí i anonymní dopisy. Když jsem ležela v nemocnici po autonehodě, někdo mi napsal: To ti patří, máš se chovat slušně. Není to nic příjemného - zvlášť když ležíte se zlomenou páteři. Musím se ale vyrovnat s tím, že pracuji pro lidi, v profesi, která mě absolutně obnažuje, a na druhou stranu mi dělá dobře, když se někomu moje práce líbí.Snažím se předstírat, že mě nic nebolí, ale není tomu tak. Jsou to teprve čtyři měsíce, což je docela krátká doba. A když se k tomu ještě přičtou potíže, o kterých jsme se zmiňovaly a nechci o nich mluvit... Teď žiju v náročném životním období, to mi věřte.Smyk je trest za to, že jedete rychle? Vás někdy v životě nenapadlo, když jste dělala nějaké nebezpečné věci, že se vám může něco stát a skončí to špatně? Já jsem vždycky říkala, že mám ráda svižnou jízdu, protože někdo může jet po silnici třicet a nadělá takovou paseku, že si to nedovedete představit!Ne, jezdím pořád svižně dál.Byla jsem odmalička vedena k upřímnosti, otevřenosti a úctě k lidem. Ke snaze dělat dobře svou práci a nečinit druhým, co nechceš, aby činili oni tobě.Málokdy, protože k tomu prostředí chovám velký respekt. Občas tam ale jdu rozmlouvat sama se sebou. Nechci říkat pomodlit se, protože to neumím.To ne. Nevadí mi, že nejsem naučená přesné osnově, slovům. Myslím si, že to není potřeba. Modlit se umí každý z nás.