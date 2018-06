Brožová míří s dcerou do Řecka

"V první půlce července, mezi představeními muzikálu Noc na Karlštejně, pojedu s Kačenkou na deset dní k moři. Už si potřebuji odpočinout. Na jaře jsme byly na Mauriciu, kde bylo sice krásně, ale vrátíme se na Chalkidiki, kde jsme trávily dovolenou loni. Tam se nám opravdu hodně líbilo," říká Kateřina.

Brožová se nechce vyjadřovat k tomu, bude-li je doprovázet její manažer Peter Kovarčík, o kterém se spekuluje jako o jejím partnerovi. "Po velmi nehezkých zkušenostech bych si svoje soukromí chtěla ještě alespoň chvíli uchránit. Peter mi hodně pomáhá, to je pravda. Po mnohých zklamáních i ze strany některých kamarádů se upínám na ty, kteří při mně stojí. On patří k těm nejbližším."

S exmanželem Zdeňkem Tomanem se Brožová od rozvodu stále nemůže dohodnout na tom, jak a kdy se bude s dcerou coby otec vídat. "Kačenka problémy dospělých naštěstí nevnímá, a jak ji mohu sledovat, nevypadá, že by nějak strádala. Je to spokojené dítě. Jen aby nechtěla být herečkou. Odmala totiž pozoruji, že doslova ožívá před fotoaparáty, ochotně pózuje a pitvoří se," říká Brožová, která momentálně rekonstruuje domek nedaleko Prahy. "Konečně jsem pro nás našla vhodné místo k bydlení a buduju si svoje. Snad si tady s Kačenkou stihneme užít ještě to letošní léto."

Brožová hraje vedle muzikálu Noc na Karlštejně v Bídnících a připravuje se na nový projekt. "V muzikálu Miss Saigon, který uvede divadlo Goja, bych měla mít další krásnou roli, postavu Ellen. Zkoušky začnou v průběhu prázdnin, intenzivní zkoušení vypukne na podzim a premiéra je naplánována už na prosinec. Bude to docela fofr."