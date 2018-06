Brožová dostala na Slovensku padáka, Vondráčková tančí dál

Důvodem by mohla být absence náročnějších figur, které Brožová do svých vystoupení nikdy nezařadila.



"Co se týče náročných akrobatických figur, přiznám se, že se jim vyhýbám záměrně. Před třemi lety jsem si při autonehodě zlomila krční páteř a proto se určitých figur bojím," odpověděla Brožová nedávno v on-line rozhovoru se čtenáři zpravodajského portálu Pravda.sk.



Na stupních vítězů za nejlépe předvedenou sambu se v neděli večer ocitly hned dva soutěžící páry. V jednom z nich tančí i zpěvačka Helena Vondráčková, která v soutěži Let´s Dance postoupila do dalšího kola.

O víkendu odstartovala Česká televize obdobnou verzi pořadu pod názvem Star Dance. V soutěži tančí osm známých osobností například Mahulena Bočanová, Jana Švandová a nebo Václav Vydra.

S bulvárem v patách

Kateřina Brožová se při svém pobytu na Slovensku často potýká s bulvárem. Ten ji vůbec nešetří. Naposledy psal o její nenávisti k Heleně Vondráčkové.



"S Helenou máme pěkný vztah. Naprosto normální. Bez jakýchkoliv postranních narážek. Vše je pouze spekulace bulváru. Heleny si vážím a to, co se stalo na Dolly v divadle Nová scéna, je osobní věc vedení a Heleny. Po jejich rozchodu mi byla nabídnuta role a já jsem ji přijala," vysvětluje Brožová.



S Helenou Vondráčkovou se prý mělo vedení Nové scény rozejít kvůli finančnímu nedorozumění.



Budu se soudit!

Problémy s novináři má Brožová ale i v Česku. Nedávno se objevil v celostátních bulvárních novinách štvavý článek s titulkem "Nenasytná Brožová."

Autor v něm uvádí, že herečce není po chuti skutečnost, že herci nedostávají honoráře za reprízované řady seriálu Pojišťovna štěstí.

Kromě šokované Kateřiny Brožové zpráva doslova nadzdvihla i režiséra Jiřího Adamce, jehož jméno se v článku rovněž objevilo.

"Tak jako existuje model svatých, tak existuje model Kateřina Brožová. Bohužel se dostala do situace, ve které je model krásné blondýny a talentované herečky ideálním soustem pro pokleslá média. A její negativní obraz pěstuje bulvár záměrně," řekl rozhořčeně Jiří Adamec.

Kateřina Brožová se odhodlala k radikálnímu kroku. Proti pomluvám bulvárního tisku se začne hájit u soudu.