Brožová byla vykradena! Zmizely peníze a pár osobních věcí

„Už u nás byli policisté. Vůbec netuším, kdo by to mohl udělat. Je to prazvláštní, dveře nebyly poničené, byla to čistá práce. Necítím se zrovna ve své kůži, když vím, že mi někdo chodil po bytě. Jakoby mi narušil soukromí,“ vypráví Brožová.

Peníze prý neměla v trezoru, jen v zamčené skříňce. Jaká částka v ní byla uložena, nechce herečka upřesňovat. „Řekněme, že by stačila na koupi auta,“ přibližuje.

Ani přes nepříjemný zážitek si Brožová nenechala ujít film Harry Potter a Fénixův řád, který měl ve středu první premiéru v pražském kině IMAX. Přišla na něj se svojí dcerkou Kačenkou.

Pozdravit se tu mohla s Valérií Zawadskou, která přiběhla z natáčení na FAMU se svými dvěma syny, s Dagmar Patrasovou, Felixem Slováčkem a jejich Aničkou, Jitkou Asterovou, Romanem Vojtkem i Terezou Kerndlovou, kteří vzali na premiéru své partnery.

Mezi hosty byl také Jan Rosák s manželkou, nad jehož image se pozastavil i jeho soused z Mníšku pod Brdy Zdenek Merta. „Původně jsem si nechal plnovous narůst kvůli divadelní hře, přes léto ale nic nedělám, tak jsem si řekl, že se nebudu holit. Takže ho mám z pohodlnosti,“ vysvětlil Rosák.