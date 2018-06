Brožová bourala, má prasklý obratel

Podle manžela Zdeňka Tomana jí zachránily život airbagy a dobré auto. Herečka neudržela terénní Mercedes ML 500 na zledovatělé silnici. "Měla štěstí, že zranění nešlo do míchy, to by pak byla opravdu tragédie," říká její manžel. Léčení zraněné páteře odhadují lékaři na měsíce.

Auto nemělo údajně zimní pneumatiky. "Řidička jela po silnici z Kostelce směrem na obec Vyžlovka," potvrdil iDNES Zdeněk Neliba, důstojník policie z Kolína. Tudy jezdí herečka z domova do Prahy.

"Na namrzlém povrchu nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky. Nezvládla smyk, sjela ve směru jízdy ze silnice do příkopu. Narazila do tří stromů, přejela znovu silnici a na druhé straně čelně narazila do betonového mostku."

Vůz za více než dva miliony korun je totálně zničen.

Nehoda se pětatřicetileté Kateřině Brožové stala deset minut po jedné hodině odpoledne. "Zdravotní záchranná služba řidičku odvezla s lehkým zraněním do nemocnice," potvrdila kolínská policie.

Svou rok a půl malou dceru Kateřinu s sebou neměla. "Rozmluvil jsem jí to," řekl pro Večerník Praha její muž. První rentgeny podle něj naštěstí neprokázaly zlomeninu pánve.