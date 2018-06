Brouskovi obdivovali premiéra Špidlu

HUBAČ BUDE TOČIT. Jiří Hubač, který patří k nejplodnějším současným dramatikům, přiznal, že víc než divadlem teď žije filmem. Napsal dva scénáře a konečně se schyluje k jejich realizaci. První, o Miss Sarajevo, by měl natočit Lordan Zafranovič a druhý, Salon Gruber, dostal do rukou Vladimír Michálek. "Všechno je to na strašně dlouhé lokte a já už jsem ve věku, že to, co není hned, je pro mě strašně pozdě," povzdechl si Hubač nad strastmi spojenými s financováním obou projektů.