Na pařezu seděli dva smutní brouci. "Ach jo," vzdychl jeden, "to je život." "Jako uschlá houba," broukl druhý."Jahody nevoní. Cvrček necvrká. Nic hezkého není vidět." "Počkej, a už jsi někdy viděl kozlíčka?" zeptal se jeden. "Neviděl." "Tak to se na něj musíme jít podívat." A šli. Kozlíček, brouk nemotora, bydlel u potoka. Chutnaly mu vrbové lupínky a právě se na jeden hrabal. Pravou nohou chytil větvičku, trochu se přitáhl, zvedl levou nohu a bác! Padl na záda a vrznul. Brouci se rozesmáli a kozlíček se pomalu zvedal. Pravou nohou chytil větvičku, trochu se přitáhl, zvedl levou nohu a bác! Padl na záda a vrznul. "Tohle ti moc nejde," řekl jeden brouk. "Ukaž nám, co umíš ze všeho nejlíp," povídá druhý. Kozlíček pravou nohou chytil větvičku, trochu se přitáhl, zvedl levou nohu a bác! Padl na záda a vrznul. Brouci se váleli smíchy po zemi a kozlíček povídá: "Nejlíp umím tohle."