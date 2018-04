Brooklyn Beckham vyměnil hollywoodskou herečku za modelku Playboye

Nejstarší syn Davida Beckhama a Victorie Beckhamové Brooklyn měl s Chloe Moretzovou tři roky vztah jako na houpačce. Buď se rozcházeli, nebo si naopak veřejně vyjadřovali lásku. Dvakrát oznámili konec vztahu. V srpnu se dali potřetí dohromady, ale teď je zřejmě definitivní konec.

Naposledy se spolu ukázali na začátku března v New Yorku. O víkendu už se ale Beckham líbal s mladou modelkou, která kromě časopisu Vogue fotila třeba i pro Playboy. S Woodovou ho pojí modeling a chodí i do stejné posilovny. Mladá modelka by se navíc do budoucna chtěla stát módní návrhářkou stejně jako Brooklynova matka.

Beckham ani Moretzová se zatím ke svému třetímu rozchodu nevyjádřili.