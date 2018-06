Brooke Shieldsová přišla o panenství ve 22 letech se Supermanem

„Byla jsem po tom tak ohromena, že jsem vyskočila z postele. Vlastně jsem z ní spadla a rozběhla se. S nahým zadkem jsem utíkala chodbou a běžela jsem jako bych právě ukradla něčí peněženku,“ napsala Shieldsová ve své nové knize There Was A Little Girl. „Dean vyskočil z postele a běžel za mnou s dekou v náručí. Pevně mě objal, a zeptal se mě, kam jsem šla,“ řekla herečka.

Prozradila, že měla pocit, jako by zradila svou matku, na kterou byla citově vázána a která se odmalička starala o její kariéru. „Myslím, že moje máma chtěla, abych zůstala pannou tak dlouho, jak jen to bylo možné,“ napsala.

Kvůli matce se nakonec s Cainem rozešla. „Měl se mnou neuvěřitelnou a strašnou trpělivost, pokud jde o sex. Ale i když máma nikde kolem nebyla, cítila jsem se, jako by se dívala,“ prohlásila herečka.

Brooke Shieldsová už o panenství jednu knihu napsala. V roce 1985 v ní vyzvala dospívající dívky, aby si uchovaly panenství až pro manželství. Ale ona sama o něj přišla ve věku 22 let, deset let před svatbou s tenistou Andrem Agassim, kterého si vzala v roce 1997.

Po bouřlivém vztahu s Agassim, který skončil rozvodem po dvou letech manželství, se v roce 2001 vdala za Chrise Henchyho, s nímž má dcery Rowan (10) a Grier (7).