Shieldsová: Manželství s Agassim byla od začátku chyba

Brooke Shieldsová popsala ve své knize incident, který se odehrál v roce 1995. Tehdy hrála epizodní roli v seriálu Přátelé, kde měla Joeymu olízat prsty během romantické večeře. Když to žárlivý Agassi viděl na obrazovce, popadl ho hrozný vztek.

„Andre rozbil všechny své tenisové trofeje, dokonce i ty z U.S. Open a Wimbledonu,“ popsala Shieldsová. Řekl jí, že z něj udělala hlupáka, sedl do auta a odjel z Los Angeles až do Las Vegas.

I přes takové žárlivé scény s ním Shieldsová zůstala a v roce 1997 si ho dokonce vzala. Už druhý den prý ale věděla, že udělala chybu.

„Věděla jsem, že jsem udělala chybu. Nechtěla jsem být vdaná. Chtěla jsem být nevěsta, ale ještě jsem se neměla vdávat,“ napsala Shieldsová ve své knize.

S Agassim se rozvedla v roce 1999. On je od roku 2001 ženatý s tenistkou Steffi Grafovou. Shieldsová je stejnou dobu provdaná za televizního scénáristu Chrise Henchyho, s nímž má dcery Rowan (11) a Grier (8).