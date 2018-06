Brooke Shieldsová chtěla přijít o panenství s Georgem Michaelem

"Když jsem byla s ním, doslova ze mě padalo oblečení," prohlásila Shieldsová v americkém pořadu The Talk.

Herečka pak čekala až do dvaadvaceti, než o panenství přišla. Randila také s Michaelem Jacksonem, Johnem Travoltou a dva roky byla vdaná za Andreho Agassiho.

"Myslím, že jsem měla o panenství přijít dřív než v těch dvaadvaceti. Cítila jsem tlak veřejnosti a okolí, raději bych o to přišla na začátku, kdy to bylo všechno v pořádku. Myslím, že bych byla na sebe víc napojená. Myslím, že bych pak neměla problémy s váhou. Všechno to spolu souviselo a dnes toho lituji," dodala herečka.

Shieldsová je jedenáct let vdaná za producenta Chrise Henchyho, s nímž má dvě dcery - devítiletou Rowan a šestiletou Grier.

Devětačtyřicetiletý George Michael přiznal svou homosexualitu poté, co ho v dubnu 1998 zatkla policie v Beverly Hills na veřejných záchodcích, kde si užíval s mužem. Zpěvák třináct let chodil s Kennym Gossem, se kterým se rozešel v roce 2009. Michael v současnosti randí s Fadim Fawazem, který o něj pečoval, když zpěvák loni na podzim skončil ve vídeňské nemocnici s těžkým zápalem plic.