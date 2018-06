Bronson popřel, že by měl Alzheimerovu nemoc

"Po většinu času je prozatím schopný svoji rodinu a přátele poznat, ovšem začínají se u něj objevovat okamžiky, kdy vypne a absolutně neregistruje současnou realitu. Proto také nerad poslední dobou opouští svůj dům. Jediným důvodem je obava jeho samotného a především lékařů a okolí, že by se mohl pomást třeba někde ve městě," uvedl údajný Bronsonův blízký přítel.



Mediální zástupkyně filmové legendy ovšem všechna tato tvrzení označila za více než lživé. "Rozhodně mohu všechny fanoušky pana Bronsona uklidnit, protože skutečně Alzheimerovu nemoc nemá. Jedná se pouze o dokonalou fámu, o jejímž autorovi prozatím nemáme žádnou informaci. Jeho zdraví je vskutku dobré," uvedla zástupkyně. Podle ní v současné době tráví idol ženských srdcí a hollywoodský tvrďák prázdniny s rodinou na soukromé farmě ve Vermontu.



Nějaká fáma ho podle všeho nemůže nikterak rozházet. Jak se totiž nechal zhruba před půl rokem slyšet, je, co se týče falešných zpráv kolem svého zdravotního stavu, připraven opravdu na všechno. "Jsem v letech, kdy je na mně vidět každé pozdnější ulehnutí do postele. Na nějaké zkrášlování si také nepotrpím a tak se potom není čemu divit, když mě někdo ráno potká v parku a hned si podle výrazu ve tváři myslí, že musím být rozhodně nemocný," prohlásil před časem Bronson.