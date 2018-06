Broncové poledne s Apollinairem v centru Prahy

Restaurace v Biskupské nese dnes název podle svého nájemce - U Bronců. Přímo z ulice se vchází do nevelkého výčepu. Po levici míjíme výčep ní stolici, vpravo pak dva výherní automaty, mezi nimiž je "prkénko" postávajících pijáků piva. Po třech schůdkách sejdeme dále - do podlouhlého lokálu. Podél obou stran dřevěného obložení zdí je po dvojici poněkud omšelých stolů pro šest až osm hostí. Variabilní rozložení návštěvníků umožňují i dlouhé lavice. Z příšeří klenutých stropů prorůstají krápníky úsporných žárovek zakletých do kornoutových stínidel. Veduty staré Prahy, rozvěšené v bočních výklencích, pak evokují genia loci dávných časů. Thonetovy věšáky - dva zprava a dva zleva -, podobné němým portýrům v ošumělých pršácích, uvádějí návštěvníky do nejzazší místnosti restaurantu. I zde je dvakrát po dvou stolech pro šest až osm hostí. Na konci vlevo je už jen vchod do kuchyně, dveře vpravo vedou na WC. Bočními dveřmi lze vyjít na dvoreček či jakousi restaurační zahrádku opatřenou dvojicí dalších stolů a lavic. PodlahA restaurace nese stopy otisků nesčetných bot - a vskutku, frekvence návštěvníků, zvláště v poledne, je značná. Obědvá tu z okolí hojné úřednictvo, nad sklenicí při pracovních schůzkách diskutují drobní obchodníci, špičkoví dělníci zahraniční firmy odhalují taje české kuchyně, návštěvníci z nedaleké Bílé labutě vyprazdňují nejednu sklenku čehokoliv studeného. Blahoslavený personál, který sem neumístil televizní obrazovku! Avšak co to? "Tři muzikanti tropili pekelný rámus, který však byl vhodnou hudbou ke guláši na paprice...", poznamenal by si i zde zneklidněný Apollinaire, netuše, že to až sem z výčepu doléhá zvuk stále omílaných hitů z rozhlasu. Jídelní lístek inzerující 35 jídel uspokojí lecjakého vybíravce. Pokud přijdete s přítelkyní, začnete předkrmem a důvěrným šeptáním nad kaviárem (96 Kč). Banální zavináče (25 Kč) si ponechte na halasení s kumpány z mokré čtvrti. Pokud včerejší noční tah rozjitřil vaše útroby, ulevte jim silným hovězím vývarem (20 Kč). Poté již přikročte k hotovým jídlům (65 Kč). Klasikou je moravský vrabec, vepřový řízek či onen Apollinairem vzpomínaný guláš. Dále se podávají ryby (80 Kč), drůbež (80 Kč), z jídel bezmasých i obyčejný knedlík s vejci (36 Kč). U doporučených jídel se uvolte pro pečenou kachnu (85 Kč) či pikantní masovou směs s vepřovými játry a rýží (65 Kč). V tomto případě pouhý hlad brzy ustoupí jemnějším chuťovým požitkům. Obsluha je u Bronců svižně promptní, v bílých košilích a kravatách připomíná secvičenou posádku letounu. S trpělivostí vyhovuje i požadavkům pedantského starce dožadujícího se v úvodu oběda pouhých tří akurátních bramborových knedlíčků na zlatavé cibulce a poté dalších miniatur, podobných "malým obědům markýzy de Réchale v Passy..." Nad šálkem espressa (20 Kč) a moučníkem (palačinkami se zavařeninou a šlehačkou, 25 Kč) vyčkejme, až světlo z ulice zfialoví soumrakem. Poté apollinairovsky rozrušeni vykročte do ulice města, kde v jistém podničku vám bude dělat společnost "děvče z Uher s mohutnými ňadry a stehny". Ale to už je ovšem jiná kapitola...U BRONCŮ, Biskupská 4, Praha 1. Otevřeno: Po-Pá: 9-23 hod., So-Ne: 11-23 hod. Až 70 míst u stolu. Pět hvězdiček je nejvíc, žádná nejméně. Útratu v bodovaných podnicích si platí autoři sami, personál ani majitelé o bodování nevědí.