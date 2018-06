Brněnské koupaliště na Kraví hoře je připraveno na sezónu

Pro novou sezónu bylo zmodernizováno sociální zařízení. "Nezapomněli jsme přitom ani na handicapované spoluobčany," řekl Martinec. Zrekonstruovány byly rovněž rozvody vody a elektřiny. Do úprav vložila městská část více než dva milióny korun.Nezměněna zůstává provozní doba koupaliště, které bude otevřeno denně od 10:00 do 19:00 a od 20:00 do 22:00 pro večerní koupání. Vstupné bylo zachováno na loňské výši, takže celodenní vstupenka pro dospělou osobu stojí 20 korun.Martinec připomněl, že i nadále trvá záměr radnice rekreační areál na svahu Kraví hory rozšířit a doplnit o další aktivity, které by pomohly jeho celoročnímu oživení. "Na podobné akce však rozpočet městské části nestačí a hledáme proto vhodné investory," uzavřel Martinec.