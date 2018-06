Brněnská zoo chce prozkoumat sklepení Staré radnice

"Zatím víme, jak vypadá první sklepní podlaží pod výstavou. Zda však pod ním nejsou další sklepní chodby, které bychom mohli využít, to nikdo netuší," uvedl Vrátný. Dosud prozkoumané sklepy pod akvarijní výstavou byly dočasně zpřístupněny loni poté, co zde zoo zřídila provizorní Galerii pod hladinou. V budoucnu však vedení zahrady hodlá akvária instalovat i do podzemí.



Po provedení vrtů bude ještě letos zpracován projekt na rekonstrukci podzemních prostor Staré radnice. První stavební práce by zde mohly podle Vrátného začít asi v roce 2002.



V budoucnu by například ve sklepích radnice mělo stát obří akvárium s umělým mořským útesem a obsahem asi 20.000 litrů vody. "Mořské akvárium by bylo lákadlem pro turisty. Je však otázka, zda by se nepropadlo do dosud neznámého podzemí, které je nutné prozkoumat," dodal Vrátný.



Stálá akvarijní výstava v Brně vznikla v roce 1969 a navštívilo ji dosud celkem 1,8 miliónu osob. Expozice představuje zejména podmořský svět v 84 nádržích s obsahem 8000 litrů vody, v nichž žije 140 druhů ryb.