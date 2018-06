Brity nadchl Hugh Grant jako premiér

Naznačují to alespoň výsledky celostátní ankety, v níž měli občané Spojeného království určit, kterého z herců ztělesňujících před televizními či filmovými kamerami postavy politiků, by doporučili do funkce skutečného šéfa britské vlády.

Drtivá většina dotazovaných označila právě Hugha Granta. Nejen kvůli tomu, že je miláčkem žen, ale především díky výkonu ve snímku Láska nebeská (Love Actually), v němž předvedl, jak schopným a současně romanticky založeným premiérem by mohl být.

Grantovi, který poslední dobou stále otevřeněji prohlašuje, že ho herecká profese už nebaví, by se podle mínění některých politologů mohly díky této anketě otevřít cesty k politické kariéře.

Na dalších místech žebříčku celebrit, jež by Britové s chutí nechali úřadovat na Downing Street 10, jsou Harrison Ford, který si zahrál prezidenta USA Jamese Marshalla ve filmu Air Force One, Martin Sheen představující nejvyššího představitele USA v televizním seriálu The West Wing, Bill Pulman v obdobné roli ve Dni nezávislosti. Pátou příčku obsadil Kevin Kline jako prezident Bill Mitchell a jeho dvojník v Reitmanově satirické komedii Dave a na deváté pozici konkurentů Tonyho Blaira z řad filmových postav se umístil starosta Quimby z kresleného seriálu Simpsonovi.