Zničili mi tvář, říká o plastických chirurzích bývalá Bond girl

Herečka prozradila, že v mládí nebyla nikdy spokojená se svým vzhledem. Trpěla prý tělesnou dysmorfickou poruchou, kdy člověk sám sebe považuje za ošklivého a snaží se své smyšlené nedokonalosti maskovat a často se uchyluje i k plastikám.

„Byla jsem malá tlustá holka. Bylo mi asi 11 nebo 12 a tlustá jsem byla až do 15 let. Nikdy jsem neměla sebevědomí a nebyla jsem spokojená s tím, jak vypadám,“ řekla herečka v pořadu Loose Women.

Nikdy jí prý nedošlo, jak byla hezká. Uvědomuje si to až nyní po letech.

„Když koukám na své fotky z mládí na internetu, vidím, jak jsem byla nádherná, ale v té době jsem to neviděla,“ říká.

Jako mladou dívku jí na škole šikanovali kvůli odstávajícím uším a křivým zubům. Přezdívali jí Dumbo a zuby si nechala spravit, když v Hollywoodu podepsala první smlouvu.

„Bylo to kvůli smlouvě s 20th Century Fox. Jakmile jsem ji měla, narovnali mi zuby a změnili mi jméno,“ prohlásila rodilá Švédka, jejíž původní jméno bylo Eklundová. „Je to jen práce a jako herečka uděláte, co se vám řekne.“

Bývalá manželka komika Petera Sellerse a milenka rockových hvězd přiznala, že lituje plastik, které si nechala udělat v 90. letech po padesátce.

„Udělala jsem hroznou věc. Do rtů mi nacpali spoustu věcí a já musela žít s děsnými fotkami sebe, které vyšly v novinách. Lidé nevěděli, že muž, který mi to dělal, mě používal jako pokusného králíka a zničil mi tvář,“ tvrdí herečka. „Dlouho jsem nemohla natáčet v televizi, ani filmy. Bylo to velmi traumatické období mého života.“

V současném filmovém průmyslu, obzvláště v Americe, podle ní vládne mnohem přísnější kult dokonalosti než kdysi. „Všechny ženy v televizi vypadají jako kopie. Všechny mají hladkou kůži a pevná těla. Individualita už vymizela!“ dodala.

Britt Eklandová jako Mary Goodnightová ve filmu Muž se zlatou zbraní: