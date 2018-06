Britští vědci varují, že Zemi může skutečně zničit asteroid

17:10 , aktualizováno 17:10

Riziko, že Zemi zničí asteroid, je zcela skutečné a vyžaduje si vybudovat zvláštní monitorovací systém, který dosud neexistuje. Sdělila to dnes v Londýně tříčlenná vědecká skupina. Tento měsíc se opět tři skutečně ohromné meteority přeženou poměrně blízko kolem Země. "To ukazuje, že jsou skutečné, že jsou zde," komentoval zprávu skupiny její vedoucí Harry Atkinson. "Tato hrozba musí být snížena co nejvíce," řekl další z autorů zprávy David Williams.