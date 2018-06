Britští teenageři holdují sexu a nedbají na ochranu

Sexuální hygiena mladistvých Britů přitom nejenže je špatná, ale ještě se zhoršuje. V letech 1995-1996 se například počet případů kapavky u dívek zvýšil o 34,5 procenta a u chlapců o 31,3 procenta. Počet potratů u dívek do 16 let se zvýšil o 14,5 procenta a u věkové kategorie 16-19 let o 12,5 procenta.Mladí Britové drží v Evropě smutný primát nejenom v sexu, ale i v požívání alkoholu a drog. Pokud patnáctiletý Evropan sáhne alespoň jednou týdně po sklenici alkoholu, pak to bude s největší pravděpodobností Brit. Dívky ve Walesu jsou zase téměř v čele evropské ligy kuřáků.Odborníci varují, že dlouhodobým následkem tohoto neutěšeného stavu může být rakovina dělohy, neplodnost a větší náchylnost k nákaze virem HIV. Za hlavní příčinu nynější situace označují nedostatečnou osvětu, poměry v chudých rodinách a to, že britští rodiče stráví z Evropanů nejvíce času v práci, a věnují se proto málo dětem.