Britští rodiče mají 17 dětí, sociální dávky odmítají

„S nadšením oznamujeme bezpečné narození naší krásné drahé holčičky Hallie Alphie Beau Radfordové. Narodila se 3. června 2015, vážila 3 450 gramů,“ řekla novopečená maminka listu Daily Mail.

Do nemocnice prý šla jen na kontrolu a nečekala, že si ji tam rovnou nechají a druhý den bude dcera na světě.

Manželé mají už 17 dětí a také dvě vnoučata. Sourozenci Chris (26), Sophie (21), Chloe (19), Jack (17), Daniel (15), Luke (14), Millie (13), Katie (12), James (11), Ellie (9), Aimee (8), Josh (7), Max (6), Tillie (4), Oscar (3) a Caspar (2) se na sestřičku moc těšili. Počet členů rodiny by byl vyšší, ale Sue Radfordová loni potratila. Manželé však nevyloučili, že budou mít ještě další děti.

Sue a Noel Radfordovi s dětmi v roce 2014 Dům, v němž Radfordovi žijí se svými 17 dětmi.

„Myslím, že to bude poslední, ale nikdy neříkám nikdy. Nebudeme se aktivně snažit, ale nebudu brát prášky. Necháme to na přírodě. Pokud máme mít více dětí, myslím, že je budeme mít,“ řekla Radfordová listu The Sun.

Pár se do sebe zamiloval na škole a Sue se už ve 14 letech poprvé stala matkou. Dvojice úspěšně vede rodinnou pekárnu a kromě příspěvků na děti nepobírá od státu žádné další sociální dávky. K snídani běžně spořádají tři bochníky chleba, dvě krabice snídaňových cereálií a deset litrů mléka. K večeři pak v průměru šest a půl kila brambor, tři hlávky zelí, třicet mrkví a šestnáct vepřových kotlet.