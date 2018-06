Britští policisté chytali uprchlou gorilu. Ukázalo se, že je to maratonec

Policisté spěchali na silnici A6, kde měl primát blokovat dopravu, ale místo divokého zvířete zadrželi pětačtyřicetiletého závodníka Roryho Colemana, který běžel v převleku zakoupeném v obchodě s ptákovinami. "Dostali jsme telefonát od člověka, který tvrdil, že viděl gorilu na silnici A6 a museli jsme zajistit bezpečnost," řekl deníku Daily Telegraph mluvčí leicesterské policie.

Pan Coleman je osobní trenér, který podnikl 230 kilometrů dlouhý běh z Mansfieldu do Londýna, aby vydělal nějaké peníze na charitu. "Už jsem běhal v několika různých převlecích, ale ještě se mi nestalo, aby na mě zavolali policii," řekl deníku překvapený maratonec. "Zastavilo naproti mě policejní auto a oba policisté koukali s otevřenou pusou. Nevypadali, že by se jim chtělo vystoupit, takže seděli v autě a jen civěli. Myslím, že poznali, že nejsem gorila až když si všimli bot a ruksaku na zádech," řekl Rory Coleman, který se ani nedivil, že ho zmatení řidiči nahlásili, protože běžel nedaleko Zoo v Twycrossu, která se chlubí velkou sbírkou primátů. I policisté si původně mysleli, že jeden z nich ze zahrady utekl a byli připraveni na odchyt agresivního zvířete. Nakonec si jeden z mužů zákona vzpomněl, že o běhu na charitu slyšel ráno v rádiu, takže "opici" v teniskách nechali pokračovat v běhu.

Rory Coelman, otec šesti dětí z Mansfieldu, je zkušený maratonec. Za posledních 10 let už uběhl 623 maratonů a 150 ultra maratonů. Překonal tak vzdálenost podobnou, jako kdyby oběhl zeměkouli. Zadržen byl poprvé při běhu, jehož výtěžek má jít na pomoc gorilám. "Když mi Rory řekl, že ho zastavila policie, ani mě to nepřekvapilo. On se občas chová jako drzá opice," řekla se smíchem manželka lapeného běžce Sarah-Jane Colemanová.

Svou cestu pan Coleman dokončil v Londýně, kde se přidal k dalším běžcům v gorilím obleku. Bylo jich asi 600 a jejich charitativní běh měřil 7 kilometrů. Londýnská policie byla o tomto běhu informována, takže nikoho nenapadlo, že by se snad do britské metropole seběhly gorily ze všech ZOO světa.