Britský princ Philip udělal další trapas

Matka třináctiletého Andrewa Adamse poté podle listu prince označila za "imbecila". "Nemyslím si, že by to bylo velmi zábavné, protože jsem na svou váhu citlivý. Chtělo se mi plakat, ale zatnul jsem zuby," řekl mladík listu The Daily Mail.

V květnu týž list přisoudil princi Philipovi výroky, podle nichž je jeho syn a následník trůnu princ Charles příliš "přepjatý a extravagantní" a nemá ani dostatek disciplíny, aby byl dobrým králem. Philip se ale od nich distancoval a napsal Charlesovi omluvný dopis.