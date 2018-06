Britský premiér chce omezit klipy Rihanny a dalších jako porno

Dráždivé klipy populárních zpěvaček by mohly být opatřeny varováním, že jsou vhodné až od osmnácti let jako erotika a pornografie. Nesměly by se vysílat přes den.

Rihanna a Dudley O'Shaughnessy v klipu We Found Love Rihanna jako domina v klipu S&M

Britská vláda o tom hodlá s producenty a hudebníky vyjednávat letos v květnu. Pokud prý sami hudební bossové nezasáhnou, hodlá Cameron jednat sám.

"Někteří rodiče vyjadřují své obavy, že podobné klipy ovlivňují jejich syny v chování vůči ženám, a to negativním způsobem," tvrdí Reg Bailey z britské Unie matek, jenž velmi vítá omezení věkem pro sledování některých klipů.

Shakira v klipu Rabiosa featuring Pitbull

Z hudební branže je pak velkým kritikem sexualizace hudebních klipů Gary Barlow ze skupiny Take That.