Britský návrhář Alexander McQueen spáchal sebevraždu

Jeho smrt přichází jen několik dní před zahájením londýnského týdne módy a měsíc před tím, než měl v Paříži předvést svou novou kolekci.

Podle bulvárního listu The Sun a televize Sky News byl nalezen ve svém bytě v londýnském West Endu oběšený asi v deset hodin ráno.

Britská média dávají jeho smrt, která šokovala svět módy, do souvislosti s úmrtím jeho matky Joyce minulý týden.

McQueen byl nejmladší ze šesti dětí londýnského taxikáře. V 16 letech nastoupil do učení do tradiční krejčovské filmy Anderson and Shephard na londýnské ulici Savile Row.

Postupně se vypracoval, založil svou firmu a začalo se mu říkat "chuligán britské módy". V roce 1996 se stal hlavním návrhářem pařížského módního domu Givenchy.

Čtyřikrát se stal britským návrhářem roku a v roce 2003 dostal řád Britského impéria. McQueen se netajil svou homosexualitou a označoval se za "růžovou ovci rodiny".